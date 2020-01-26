В Інституті демографії вимагають обіцяного нормального перепису від уряду



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Проблема полягає у тому, що в держбюджеті завдяки Дмитру Дубілету зняли 2 млрд грн, тому Держстат не зможе нормально підготуватися до проведення перепису, - Гладун

Ніхто не скасував постанову Кабміну, тому в грудні 2020 повинен відбутися справжній перепис населення, - експерт

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун заявив, що тепер для проведення перепису в 2020 році може не вистачити грошей через дослідження, ініційоване Дубілетом. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Проблема полягає у тому, що в держбюджеті завдяки Дмитру Дубілету зняли 2 млрд грн. Тому Держстат, якщо йому ці гроші не повернуть, не зможе нормально підготуватися до проведення перепису. Залишилося у Держстату на це 1,4 млрд грн, а цього замало», - стверджує науковець.

Гладун також додав, що для проведення перепису державі потрібна й матеріально-технічна база, у вигляді 100 тисяч планшетів, частина яких згодом буде передана для користування у школи, а інша частина залишиться на забезпеченні безпосередньо Держстату.

«Наскільки я знаю, ці планшети ще не закуплені», - додав науковець.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Нагадаємо, що чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб. Про це 23 січня сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України.

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