Монетизація пільг і субсидій. Як платити за комунальні послуги у 2020 році



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Українцям дали відповідь, як платити за комунальні послуги в 2020 році

Українці, які мають пільги (не плутати з субсидіями, в чому різниця – див. нижче) з оплати комунальних послуг, все частіше скаржаться на те, що не можуть розібратися, скільки ж їм треба доплатити до сум, виділених державою. Справа в тому, що, починаючи з жовтня минулого року, їм надходять рахунки на повну вартість. У Мінсоцполітики стверджують, що зробили все, щоб людям було зручно зрозуміти, скільки вони повинні доплатити за спожите тепло, воду тощо.

Сайт «Сьогодні» розібрався в тонкощах нових правил нарахування держдопомоги. У цьому нам допомогли керівник експертної групи з питань житлових субсидій та пільг Директорату сім’ї та соцпідтримки населення Мінсоцполітики Тетяна Голубенко і державний експерт експертної групи Оксана Овраменко.

Новий порядок оплати рахунків

Як роз’яснили нам експерти, з 1 листопада 2019 р. пільговик, незалежно від того, виплачується йому пільга на компослуги готівкою або перераховується за безготівкою, отримує квитанції з повним розміром платежу. Як у пільговиків, так і у субсидіантів, яким держдопомога виплачується готівкою, складнощів з оплатою не виникає, адже вони після отримання грошових коштів оплачують послуги за повною вартістю. Тим, кому пільга виплачується в безготівковій формі, допоможемо розібратися, що саме за них оплачує держава.

Справа в тому, що за постановою Кабміну, кошти постачальникам послуг «Ощадбанк» перераховує (відповідно до сум у квитанціях) в межах суми держдопомоги (розміру щомісячної субсидії або пільги) в такій послідовності:

постачання теплової енергії або природного газу і електроенергії для індивідуального опалення;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

постачання електроенергії;

поставки природного газу (для приготування їжі, нагрівання води);

вивезення побутових відходів;

послуги з управління багатоквартирним будинком;

внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (будинкові лічильники тепла, води, газу).

При цьому, «Ощадбанк» перераховує кошти не за пропорційним принципом, коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках від суми платежу, а за пріоритетним принципом: за першу послугу – в повному обсязі, якщо залишилися кошти – за другу тощо. Поки дозволяє сума пільги. Ті послуги, на які не вистачило коштів, пільговик повинен сплатити самостійно.

Оплата рахунків отримувачем субсидії в безготівковій формі проводиться аналогічно.

Оскільки тепер монетизація пільги нараховують не за фактом споживання, а за нормами, то якщо пільговик вжив послуги в обсягах менших, ніж пільгові, решта суми може бути використана в наступному місяці. Наприклад, людина місяць не мешкала в квартирі, не використовувала воду, газ, але виплату у вигляді пільги за них він отримає в будь-якому випадку. При виплаті пільг готівкою, зекономленими коштами пільговик може розпоряджатися щомісячно, при виплаті пільг в безготівковій формі – тільки після завершення опалювального сезону зекономлені кошти можна буде отримати готівкою на свій банківський рахунок в «Ощадбанку».

У той же час, ряд експертів упевнені, що отримувачі державної допомоги не зацікавлені економити на послугах.

Як дізнатися, скільки потрібно доплатити за компослуги

Є три способи з’ясувати, скільки і за що треба сплатити. Перший, складніший і наочніший – зайти в особистий кабінет на сайті «Ощадбанку». У пресслужбі банку нам уточнили, що для пільговиків такі кабінети законодавством не передбачені, вони покладені тільки субсидіантам, але банк їх створив самостійно для зручності клієнтів. Втім, цей спосіб важкодоступний для літніх пільговиків. Їх дуже багато – наприклад, діти війни, наймолодшим з яких по 75 років. Особливо якщо вони проживають в глухих селах, де немає інтернету.

Другий спосіб простіший – це SMS-повідомлення. Як правило, мобільні телефони, нехай старі, кнопкові, є навіть у «бабусь-дідусів». Але розібратися в SMS їм деколи складно, адже повідомлення приходять латиницею. Як пояснили нам в «Ощадбанку», таким чином можна передати більше знаків, адже повідомлення об’ємні.

Нарешті, третій, найнадійніший спосіб – перевести пільгу з безготівкової форми в готівкову і оплачувати рахунки повністю самостійно.

Якщо сума пільги не покрила вартості всіх послуг, то після 18 числа «Ощадбанк» направить на мобільний телефон пільговика SMS-повідомлення із зазначенням сум, які він повинен самостійно сплатити (доплатити) по кожній послузі. Ці суми пільговик може також побачити в своєму особистому кабінеті на сайті «Ощадбанку».

Якщо ви оплатили рахунки, не дочекавшись SMS від «Ощадбанку», то на рахунках виникне переплата, яка буде врахована постачальником послуг у квитанціях за наступний місяць. І навпаки – за недоплату виставлять борг, але пільга, природно, збережеться.

Відзначимо, що якщо постачальник послуги не співпрацює з Ощадбанком і не надає банку інформацію про нараховані суми за послугу пільговикам та отримувачам субсидії, то і вимагати оплату з отримувача пільги або субсидії в безготівковій формі до 1 червня він не має права.

Приклад розрахунку доплати з використанням SMS-повідомлення

Сайт «Сьогодні» вирішив докладно пояснити, скільки і за який вид компослуг потрібно доплатити пільговикам, щоб у них не було заборгованості. Для цього ми підготували приклад розшифровки SMS-повідомлення, яке надійшло у грудні умовному власнику 1-кімнатної квартири, що має пільгу чорнобильця. З цієї пільги він повинен сплатити 50% від загальної суми, зазначеної у всіх рахунках. Але за кожним видом послуг тепер потрібно платити не половину суми, а у зв’язку з застосуванням принципу пріоритетності оплати – спершу тепло, потім гаряча вода тощо, – по-різному, може бути від 0%, до 100%.

З інфографіки видно, що за тепло користувачеві взагалі не потрібно платити, так як витрати покрила монетизована пільга, за воду він повинен сплатити частково. На цьому сума пільги закінчилася. Решту видів послуг доведеться сплатити повністю. Але зрештою все одно вийде, що пільговик оплачує рівно половину рахунку за комуналку.

Пільга – не субсидія

Також розберемося, чим пільга відрізняється від субсидій. Як роз’яснили нам експерти, пільга – це встановлені законом переваги, які надаються особі, або групі осіб у порівнянні з іншими громадянами. Законодавством встановлені пільги для учасників бойових дій, чорнобильців, ветеранів військової служби, Героїв України, багатодітних сімей, педагогів і медиків у сільській місцевості тощо, всього в Україні понад 20 категорій пільговиків.

Окремо можна назвати таку численну категорію пільговиків як «діти війни», тобто тих, кому на 2 вересня 1945 року (дата закінчення Другої світової війни) було менше 18 років.

Субсидія, на відміну від пільги – це державна допомога в готівковій або безготівковій формі неплатоспроможним громадянам (домогосподарствам) на покриття комунальних витрат. Для цього не потрібні ніякі «заслуги», крім худого гаманця. Але працездатним особам, які не працюють і не стоять на обліку в центрі зайнятості, субсидію можуть і не призначити.

Пільги на комунальні послуги

Одним з видів пільг є знижка на оплату комунальних послуг. Наприклад, для дітей війни це мінус 25% від суми, зазначеної в рахунку, для багатодітних сімей – мінус 50%, для учасників бойових дій (в тому числі АТО/ООС) – мінус 75%.

Для деяких категорій право на пільга з оплати компослуг залежить від розміру доходів. Якщо доходи на людину (діти війни) або члена багатодітної сім’ї становлять більш ніж 1,4 прожиткових мінімуми для працездатних (зараз це 2940 грн), пільга на оплату комунальних послуг не надається. Але ці люди можуть подати заяву на отримання житлової субсидії, право на отримання якої буде встановлено в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. При цьому пільги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни (в тому числі АТО / ООС), чорнобильцям, ветеранам військової служби надаються без урахування їх доходів.

Кому – гроші, кому – за безготівкою

За даними Держслужби статистики, в Україні в грудні 2019 року субсидії отримували 3 млн 283,6 тис. домогосподарств, або близько 22% від їх загальної кількості. Як уточнила нам державний експерт Оксана Овраменко, понад 90% субсидіантів зараз отримують держдопомогу в готівковій формі, інші – в безготівковій.

«Субсидію грошима можна отримувати на свій банківський рахунок, відкритий в будь-якому з 38 уповноважених банків на вибір отримувача субсидії, або через «Укрпошту» разом з пенсією, – каже Оксана Овраменко. – Субсидію в безготівковій формі можна отримувати тільки через « Ощадбанк».

За словами експерта, субсидію в безготівковій формі призначають тим, хто звернувся за нею вперше, або тим, хто вже її отримував, але за станом на 1 травня (кінець опалювального періоду, коли субсидія призначається на наступний період) накопичив борг з оплати комуналки, що перевищує 340 грн (20 неоподатковуваних мінімумів). При погашенні боргу або укладення договору реструктуризації таких осіб субсидії не позбавляють, але переводять на безготівкову форму оплати.

А ось з пільговиками ситуація інша. В Україні налічується близько 2,6 млн осіб, що мають право на пільгу з оплати комуналки і понад 90% з них отримують пільги в безготівковій формі.

Як роз’яснила нам керівник експертної групи з питань житлових субсидій та пільг Директорату сім’ї та соцпідтримки населення Мінсоцполітики Тетяна Голубенко, пільги на оплату послуг ЖКГ почали надаватися в грошовій формі тільки з жовтня минулого року. Для того, щоб отримувати готівкою пільгу на оплату комуналки, пільговик повинен був до 15 жовтня 2019 року (початок опалювального сезону) подати відповідну заяву до управління з питань соцзахисту населення за місцем проживання. Більшість цього не зробили і тепер не можуть розібратися, скільки їм треба доплатити за компослуги.

«Кабміном ухвалене рішення про можливість переходу з безготівковою на готівкову форму виплати пільги в будь-який момент. Така можливість реалізована з 1 січня 2020 року. Процедура переходу залишилася незмінна: необхідно подати заяву до територіального органу соцзахисту населення, в якому вказати реквізити банківського рахунку, і з наступного після подачі заяви місяця сума пільги перекладатиметься на банківський рахунок», – уточнила Тетяна Голубенко.