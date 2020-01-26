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    Політика

    Народний депутат від «Слуги народу» визнав, що не він пише закони

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    Нардеп-мажоритарник від &laquo;Слуги народу&raquo; Микола Тищенко&nbsp; - Народний депутат від «Слуги народу» визнав, що не він пише закони
    Нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко 

    За його словами, частина помічників працює на нього на добровільних засадах

    Нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко зізнався, що він не пише сам закони, а лише вносить правки.

    Про це він сказав в інтерв’ю Obozrevatel.

    Як стверджує сам нардеп, він не займається написанням законопроєктів – їх пише комітет соціальної політики.

    Тищенко пояснює, що його юридична група імплементована у кожний комітет, і таким чином вона вносить правки, які були запропоновані з його боку.

    «Моя юридична група імплементована в кожний комітет і від мене йдуть правки. Щодо освіти, наприклад, вони були прийняті, і, що ми ще там зробили..», – розповідає нардеп.

    На питання щодо того, чи платить він сам своїм помічникам чи виділяє гроші з коштів, якими забезпечує держава нардепів щодо виплат зарплат помічникам, Тищенко відповів, що частина людей з його команди працює безкоштовно, на громадських засадах.

    «Частина працює безкоштовно, на громадських засадах. Всі вони – молоді хлопці, працюють в інших місцях, але щиро хочуть допомогти, віддати себе. Вони працюють не за гроші, а щоб щось змінити. У мене в Святошинському районі 8 помічників на громадських засадах, 2 офіційних, які зі мною в парламенті знаходяться. Ми зробили дуже простий принцип – є так звані народні ревізори, які стали помічниками через соціальний ліфт», – додав нардеп.

    Нагадаємо, депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Микола Тищенко має серед помічників 22-річну модель Мар’яну Михолап. Михолап працює у Тищенка на за строковим трудовим договором на постійній основі.

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    депутат гроші закон партії Микола Тищенко
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