Єльченко розповів генсеку ООН про позов України в «морський» трибунал



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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та генсек ООН Антоніу Гутерреш Фото: постійне представництво України при ООН

Текст звернення буде поширений як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко поінформував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо позову України проти РФ до Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити полонених українських моряків.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН у Twitter.

«Володимир Єльченко поінформував генсека ООН Антоніу Гутерреша про звернення України до Міжнародного трибуналу з морського права щодо негайного звільнення РФ трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що текст звернення буде поширений як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.