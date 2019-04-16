Рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків чекаємо за місяць - Клімкін



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Україна звернулася до Міжнародного трибуналу щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення українських військовополонених моряків

Захоплення Росією суден України та 24 членів їхніх екіпажів грубо порушує Конвенцію ООН з морського права, тому РФ має невідкладно їх звільнити, - міністр

Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи звернення МЗС України до Міжнародного трибуналу з морського права з приводу негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

«Чекаємо на рішення за місяць. Міжнародне право ніхто не має ігнорувати. Українські моряки мають бути звільнені негайно – це наша вимога до Міжнародного трибуналу у Гамбурзі. #FreeUkranianPows #LetMyPeopleGo», - зазначив він.

Захоплення Росією суден України та 24 членів їхніх екіпажів в Чорному морі грубо порушує Конвенцію ООН з морського права, тому РФ має невідкладно їх звільнити і передати Україні.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо його звернення до Міжнародного трибуналу з морського права з приводу негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Як зазначено в документі, сьогодні, 16 квітня 2019 року, Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

«Відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права (UNCLOS) військово-морські судна та їхній персонал мають абсолютний імунітет, що означає, що іноземні держави не можуть їх арештовувати, затримувати та піддавати судочинству. Захоплення Росією суден України в Чорному морі, триваюче утримання суден та членів їхніх екіпажів, а також спроба кримінального переслідування 24 українських моряків грубо порушує UNCLOS», - наголошує МЗС.

Як підкреслили в дипломатичному відомстві, 1 квітня 2019 року, після кількох місяців зусиль, спрямованих на забезпечення звільнення своїх військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, та триваючої, необґрунтованої відмови Росії зробити це, Україна повідомила Росію, що вона розпочинає обов’язкове арбітражне провадження відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Україна також звернулася до ITLOS з проханням негайного застосування тимчасових заходів для України, а саме - звільнити її військово-морські кораблі та 24-х членів їх екіпажів, з огляду на невідкладність ситуації.

У МЗС зазначили, що з моменту їхнього захоплення 25 листопада 2018 року Росія продовжує утримання військово-морських суден України та її військовослужбовців. Військовослужбовці, які утримуються у російських в’язницях в очікуванні суду за обвинуваченнями в кримінальних порушеннях російських законів щодо охорони державного кордону, були піддані допиту та примусовим психологічним обстеженням. Якщо зрештою вони будуть визнані винними, то можуть бути засуджені до шести років у російських виправно-трудових таборах.

Як наголошують у відомстві, «кожен додатковий день ув’язнення завдає шкоди українським морякам та становить чергове посягання на законні права України, гарантовані UNCLOS та міжнародним звичаєвим правом. Сьогоднішній запит про застосування тимчасових заходів спрямований на захист від серйозної та непоправної шкоди, яка буде завдана триваючим утриманням військово-морських суден України та триваючим утриманням і судовим переслідуванням її військовослужбовців».

«Наступним кроком у провадженні стане розгляд справи ITLOS на прохання України. Україна очікує, що подібне слухання буде заплановано протягом найближчих кількох тижнів, і що рішення буде видано невдовзі після цього», - йдеться в заяві МЗС.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.

17 квітня в Лефортовському районному суді Москви пройдуть судові засідання щодо продовження термінів тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, три «четвірки» розглянуть до обіду, три - після.

Для участі в судових засіданнях до Москви прибула уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, в посольстві України у Москві за участю родичів військовополонених і консульських працівників відбулася організаційна зустріч.