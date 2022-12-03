Головна Країна Політика
search button user button menu button

Єрмак провів зустріч з Нуланд (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Єрмак провів зустріч з Нуланд (відео)
Єрмак зустрівся з Нуланд, яка прибула до України з візитом
фото: кадр відео

Заступниця голови Держдепартаменту США Вікторія Нуланд сьогодні перебуває з візитом у Києві

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Києві провів зустріч із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та пані надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Відповідне відео оприлюднило агентство Укрінформ.

Як зазначив керівник Офісу глави держави, сьогодні спостерігається історичне єднання не лише всередині України – багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

«Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну – на рівні держав та міжнародних організацій», – сказав Єрмак. 

Вікторія Нуланд зі свого боку зауважила, що українці борються сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. 

«Всі стоять, всі борються. Усі знають, що ви переможете. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за нашу свободу теж. Ми розуміємо це, тому американський народ підтримує Україну», – заявила Нуланд.

Єрмак подякував Штатам за допомогу і заявив, що перемога України «буде нашою спільною перемогою».

Нагадаємо, раніше  заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені.

Теги: шантаж українці Україна перемога відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник ОП – найближчий соратник Зеленського та супроводжує президента практично всюди
Андрій Єрмак привітав себе з днем народження та пообіцяв декого позбавити майбутнього
21 листопада, 09:32
Українська сторона наголосила на гарантіях безпеки
Що вважати перемогою України у війні з РФ: Єрмак погодив із США конкретні пункти
5 листопада, 00:44
«Ми всі разом збираємо на автомобілі для хлопців, а Тимошенко вважає нормою їздити на гуманітарному авто!» 
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
1 листопада, 15:08

Політика

Єрмак провів зустріч з Нуланд (відео)
Єрмак провів зустріч з Нуланд (відео)
Банкова пропонує РФ забути про Бахмут і подумати про Ялту
Банкова пропонує РФ забути про Бахмут і подумати про Ялту
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Банкова назвала ціну російської нафти, яка б швидко знищила економіку РФ
Банкова назвала ціну російської нафти, яка б швидко знищила економіку РФ
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
Кулеба провів термінову нараду з послами: які теми обговорили
Кулеба провів термінову нараду з послами: які теми обговорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
104K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
76K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
47K
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
42K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
27K
Загроза наступу з боку Білорусі: Данілов оприлюднив дані розвідки

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Вчора, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту