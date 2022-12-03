Єрмак провів зустріч з Нуланд (відео)

Єрмак зустрівся з Нуланд, яка прибула до України з візитом

Заступниця голови Держдепартаменту США Вікторія Нуланд сьогодні перебуває з візитом у Києві

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Києві провів зустріч із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та пані надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Відповідне відео оприлюднило агентство Укрінформ.

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Як зазначив керівник Офісу глави держави, сьогодні спостерігається історичне єднання не лише всередині України – багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

«Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну – на рівні держав та міжнародних організацій», – сказав Єрмак.

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Вікторія Нуланд зі свого боку зауважила, що українці борються сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності.

«Всі стоять, всі борються. Усі знають, що ви переможете. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за нашу свободу теж. Ми розуміємо це, тому американський народ підтримує Україну», – заявила Нуланд.

Єрмак подякував Штатам за допомогу і заявив, що перемога України «буде нашою спільною перемогою».

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Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені.