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Що вважати перемогою України у війні з РФ: Єрмак погодив із США конкретні пункти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Що вважати перемогою України у війні з РФ: Єрмак погодив із США конкретні пункти
Українська сторона наголосила на гарантіях безпеки
фото з відкритих джерел

План включає повну деокупацію усіх територій України

Україна має чітке бачення, що вважати своєю перемогою у російсько-українській війні, і вже переконалася, що його поділяють партнери, зокрема Сполучені Штати Америки. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з  безпековим радником США Джейком Салліваном, відповідаючи на запитання «Європейської правди».

За його словами, Україна вже комунікувала партнерам те, що вона вважає перемогою. Єрмак, зокрема, наполягає, щоби цей план включав повну деокупацію усіх територій України (тобто включно із Донбасом і Кримом), виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову.

«Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому», – заявив він.

Глава ОПУ окремо підкреслив, що це бачення погоджено із Сполученими Штатами, представник яких Джейк Салліван був присутній на зустрічі.

«Розуміння перемоги наше повністю співпадає з розумінням наших партнерів, це найголовніше, – заявив він. – У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція – говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги».

Нагадаємо, радник Президента США Салліван відвідав Україну.

Раніше експрезидент Росії сформулював «священну мету» війни.

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Теги: росія Андрій Єрмак США війна

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