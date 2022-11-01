«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака

Дунда написав запит до президента і вимагає негайної реакції на дії заступника Єрмака

Народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда вважає, що президент України Володимир Зеленський має відреагувати на скандал довкола автівки Chevrolet Tahoe, яку американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і якою користується в службових цілях заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Мовляв, глава держави має звільнити Тимошенка, адже авто мало би бути на фронті та допомагати військовим чи евакуйовувати цивільних.

«Під час війни це більш ніж злочин! Написав звернення до президента, вважаю, що ця людина не має права займати будь-яку посаду в Офісі президента. Це неприпустимо. Ми всі разом збираємо на автомобілі для хлопців, що віддають своє життя за нашу незалежність, а Тимошенко вважає нормою їздити на гуманітарному авто! Було б насправді краще йому вибачитись і звільнитись, але то не про нього. Тому чекаємо на відповідь від президента. Обов’язково проінформую», – написав Дунда.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко після гучного скандалу довкола автомобіля, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і, який він використовує як службовий, поспішив запевнити, що передасть машину на фронт.

Як відомо, Тимошенко регулярно викладає на своїй Facebook-сторінці короткі сюжети про власні поїздки в різні регіони країни, під час яких він спілкується з місцевою владою і мешканцями, інспектує будівництва та ремонти об’єктів. На цих відео журналісти помітили один і той самий автомобіль, яким користується Тимошенко – новий позашляховик Chevrolet Tahoe. Як з'ясувалося, заступник керівника Офісу президента використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.