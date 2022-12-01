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Путін не повинен досягти мети. США зробили заяву щодо масованих ударів Росії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін не повинен досягти мети. США зробили заяву щодо масованих ударів Росії
Рашистам не вдасться заморозити українців, адже цілий світ допомагає нам у боротьбі 
фото з відкритих джерел

Кремлівський диктатор не досяг нічого на полі бою, програє він і інші намагання

Президент Росії Володимир Путін намагається з приходом зими заморозити українців, влаштовуючи атаки на цивільну інфраструктуру. Про це сказала заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені. Якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим», –наголосила вона.  

Заступниця держсекретаря США підкреслила, що Путін не повинен досягти своєї мети, «зануривши людей у темряву і холод, після того як він не досяг своєї мети на полі бою».  

«Кожен день приносить нові хвилі терору і замахи на гідність. І все це – наслідки підступних планів однієї людини в Кремлі, яка не в силах терпіти те, що являє собою Україна. Не на Україні перебуває край його якоїсь фантазійної імперії – в Україні є вільна, горда і дедалі успішніша європейська держава», – підкреслила вона.  

Вікторія Нуланд додала, що Сполучені Штати завжди були поруч з Україною і продовжать підтримувати нашу країну. Вона повідомила, що буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у $37 млрд, «аби Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена і демократична країна, а Володимир Путін зазнав стратегічної поразки».  

«Тому що ваш успіх – це успіх свободи. А ваша сміливість надихає нас всіх на кращі справи», – резюмувала заступниця держсекретаря США. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Пентагон закупить системи ППО Nasams для України.

Крім того, адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб. 

А ще Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання.

Теги: енергетика шантаж Україна путін президент диктатор держава

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