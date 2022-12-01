Путін не повинен досягти мети. США зробили заяву щодо масованих ударів Росії

Рашистам не вдасться заморозити українців, адже цілий світ допомагає нам у боротьбі

Кремлівський диктатор не досяг нічого на полі бою, програє він і інші намагання

Президент Росії Володимир Путін намагається з приходом зими заморозити українців, влаштовуючи атаки на цивільну інфраструктуру. Про це сказала заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені. Якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим», –наголосила вона.

Заступниця держсекретаря США підкреслила, що Путін не повинен досягти своєї мети, «зануривши людей у темряву і холод, після того як він не досяг своєї мети на полі бою».

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«Кожен день приносить нові хвилі терору і замахи на гідність. І все це – наслідки підступних планів однієї людини в Кремлі, яка не в силах терпіти те, що являє собою Україна. Не на Україні перебуває край його якоїсь фантазійної імперії – в Україні є вільна, горда і дедалі успішніша європейська держава», – підкреслила вона.

Вікторія Нуланд додала, що Сполучені Штати завжди були поруч з Україною і продовжать підтримувати нашу країну. Вона повідомила, що буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у $37 млрд, «аби Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена і демократична країна, а Володимир Путін зазнав стратегічної поразки».

«Тому що ваш успіх – це успіх свободи. А ваша сміливість надихає нас всіх на кращі справи», – резюмувала заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Пентагон закупить системи ППО Nasams для України.

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Крім того, адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.

А ще Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання.