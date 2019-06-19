Кабінет міністрів схвалив звільнення ще трьох голів облдержадміністрацій



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Зокрема, одним з голів облдержадміністрацій, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко

Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, сказав віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання.

«Схвалено звільнення трьох голів ОДА», - повідомив Розенко.

За його словами, зокрема, одним з голів облдержадміністрацій, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду, що президент Володимир Зеленський вніс на узгодження Кабінету міністрів п'ять кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій. Кабмін планує прийняти рішення про можливе їх призначення вже на наступному засіданні.

11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка заявив, що президент звільнив 15 керівників обласних державних адміністрацій та призначив 12 тимчасових.

Джерело: Інтерфакс-Україна