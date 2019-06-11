Зеленський звільнив 15 голів ОДА



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Рябошапка зазначив, що відсторонено від виконання обов’язків в. о. керівника Одеської ОДА

Голова держави звільнив голів Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА, - Рябошапка

Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.

Про це поінформував заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Щодо звільнення губернаторів, сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій», - сказав він.

За словами Рябошапки, голова держави звільнив голів Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.

Крім того, Рябошапка зазначив, що відсторонено від виконання обов’язків в. о. керівника Одеської ОДА.

Нагадаємо, 5 червня 2019 року Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 голів ОДА. З названих Рябошапкою в поданні уряду не було тільки губернаторів Херсонської та Полтавської областей.

Голів облдержадміністрацій призначає президент за поданням Кабміну.

10 червня прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій, і нині триває відбір кандидатів.