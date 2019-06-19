Зеленський запропонував п'ять нових кандидатів на посади голів ОДА



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Інформації про імена кандидатів на посади голів ОДА поки немає

Кабмін вважає, що подані кандидатури необхідно вивчити і лише через тиждень приймати рішення про призначення або відхилення

Президент Володимир Зеленський вніс на узгодження Кабінету міністрів п'ять кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій. Кабмін планує прийняти рішення про можливе їх призначення вже на наступному засіданні. Про це прем'єр Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду, передає 112 Україна.

Кабмін вважає, що подані кандидатури необхідно вивчити і лише через тиждень приймати рішення про призначення або відхилення. Гройсман заявив, що спочатку необхідно ознайомиться з минулим кандидатів, їхніми заслугами і планами на майбутнє розвиток областей і країни в цілому.

Варто зазначити, що інформації про імена кандидатів на посади голів ОДА поки немає.

Нагадаємо, Зеленський призначив в 12 областях тимчасово виконуючими обов’язки: Наталю Романову т.в.о. голови ОДА в Чернігівській області, Володимира Кальніченко - Хмельницької ОДА, Вадима Акперова - Сумської ОДА, Івана Крисака - Тернопільської ОДА, В'ячеслава Боня - Миколаївської ОДА, Ростислава Замлинського - Львівської ОДА, Сергія Коваленка - Кіровоградської ОДА, В'ячеслава Кучера - Київської ОДА, Марію Савко - Івано-Франківської ОДА, Еллу Слєпян - Запорізької ОДА, Івана Дурана - Закарпатської ОДА, Олександра Киричука - Волинської ОДА.