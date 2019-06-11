Зеленський призначив 12 тимчасових керівників обладміністрацій



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Президент призначив виконувати обов’язки перших заступників та заступників голів облдержадміністрацій

Шостий президент Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язки голів 12 обласних держадміністрацій. Відповідні укази розміщено на сайті президента.

Зокрема, президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації на першого заступника голови ОДА Олександра Киричука, Закарпатської обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Івана Дурана, Запорізької обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Еллу Слепян, Івано-Франківської обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Савку Марію.

Також тимчасове виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації покладається на заступника голови ОДА В’ячеслава Кучера, Кіровоградської обласної державної адміністрації - на першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка, Львівської обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Ростислава Землинського, Миколаївської обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА В’ячеслава Боня, Сумської обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Вадима Акпєрова, Тернопільської обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Івана Крисака.

Крім того призначені тимчасово виконувати обов’язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації – на першого заступника голови ОДА Володимира Кальніченка, Чернігівської обласної державної адміністрації – на заступника голови ОДА Наталію Романову.

11 червня на сайті президента оприлюднені укази про звільнення та відсторонення голів обласних державних адміністрацій у Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

