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    Кабмін перепризначив голову Державної аудиторської служби

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    Уряд перепризначив Пліса головою Державної аудиторської служби - Кабмін перепризначив голову Державної аудиторської служби
    Уряд перепризначив Пліса головою Державної аудиторської служби
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    Геннадія Пліса призначено головою Держаудитслужби терміном на 5 років

    Кабінет міністрів України перепризначив Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби України. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

    «Призначити Пліса Геннадія Володимировича головою Державної аудиторської служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в урядовому розпорядженні від 19 квітня.

    Пліс із квітня минулого року був призначений на цю посаду на період дії карантину.

    Державна аудиторська служба – контролюючий орган із виявлення порушень законодавства у фінансовій сфері та шахрайства з державними ресурсами.

    Геннадій Пліс - заслужений економіст України, кандидат технічних наук, є автором монографії «Особливості інвестування на закордонних фінансових ринках», а також статей у науково-технічних виданнях.

    Має три вищі освіти: технічну, юридичну та економічну. Закінчив Луганський машинобудівний інститут, Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого та Київський інститут інвестиційного менеджменту.

    Трудову діяльність розпочав у 1991 році на Стахановськом вагонобудівному заводі інженером-конструктором в Луганській області.

    В 2002-2005 рр працював директором Луганської обласної філії Агентства з питань банкрутства Мінекономіки України.

    Має керівний досвід на великих державних вугільних підприємствах. В 2005-2006 рр працював начальником фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості.

    Протягом 2016-2017 рр. обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. До того очолював Департамент фінансового контролю та аудиту цієї ж адміністрації.

    З кінця 2017 р. працював в секретаріаті Кабінету Міністрів України Директором департаменту з питань регіональної політики, виконував обов’язки заступника Державного секретаря, а 14 лютого 2018 р. рішенням Уряду призначений на посаду заступника Державного секретаря.

    Теги: Кабмін Мінекономіки аудит
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