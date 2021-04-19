В Україні може з’явитись медичний омбудсмен

Омбудсмена призначатиме Кабінет міністрів за результатами конкурсу

Сьогодні у Верховній Раді представили законопроєкт про медичного омбудсмена (уповноваженого уряду з медичних питань). Метою цього документа є впровадження держконтролю за дотриманням законодавства у сфері охорони здоров'я. Про це в Facebook повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

«Про медичного омбудсмена. Сьогодні ми з Оксаною Дмитрієвої (депутат від фракції «Слуга народу» - ред.) І Дмитром Разумковим (головою Верховної ради - ред.) Зареєстрували в парламенті законопроєкт про уповноваженого уряду з медичних питань», – написала Василевська-Смаглюк.

Депутат зазначила, що отримує численні скарги пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Також, за її словами, на порушення своїх прав часто скаржаться медпрацівники. «Часто між пацієнтами і лікарями немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона змушені захищатися в судах. Зате досить професійної медичної експертизи поки не існує. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі – свою репутацію», – додала вона.

За словами парламентарія, метою законопроєкту є реалізація державного контролю за дотриманням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я, стандартів медобслуговування, медичних матеріалів і технологій, а також і протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.

Серед механізмів реалізації законопроєкту передбачається:

можливість уповноваженого відкривати провадження за скаргами пацієнтів і медичних працівників;

направляти відповідні запити і давати рекомендації суб'єктам контролю;

створювати регіональні представництва, в тому числі безпосередньо в установах охорони здоров'я;

співпрацювати з Радою для участі в підготовці проєктів законодавчих актів щодо захисту прав пацієнтів, впровадження нових форм організації надання медичної допомоги та дотримання міжнародних стандартів медичного забезпечення тощо.

Депутатка зазначила, що згідно із законопроєктом, уповноваженим з медичних питань може бути призначений громадянин України, який досяг 30 років, який володіє державною мовою, має високі моральні якості, має вищу юридичну або медичну освіту, досвід діяльності за фахом і протягом останніх п'яти років проживає в Україні.

Передбачається, що призначати медичного омбудсмена буде Кабмін за результатами конкурсу, проведеного незалежною конкурсною комісією. Уповноважений не буде державним службовцем.