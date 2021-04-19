Середню зарплату будуть розрахувати по-новому: чому це вигідно для населення

У Кабміні хочуть змінити порядок розрахунку середньої заробітної плати, що вплине на збільшення пенсій

В уряді пропонують змінити порядок обчислення середньої заробітної плати, внаслідок чого її розмір може збільшитися. А це, зі свого боку, потягне за собою збільшення розміру пенсій і багатьох інших виплат, які «прив'язані» до величини середнього заробітку.

Відповідний проєкт постанови Кабміну розробили в Мінекономіки. Документ розміщено на сайті Федерації профспілок для обговорення.

Зокрема, проєктом вносяться зміни в Порядок №100, яким затверджено механізм обчислення середньої заробітної плати. В її розрахунок пропонується включати премію за місяць та інші стимулюючі виплати працівнику за підсумками місяця. Такі виплати будуть враховуватися в розмірах, в яких вони нараховані, без вирахування податків, стягнення аліментів тощо

Також документом пропонується забезпечити механізм перерахунку середнього заробітку працівникам, яким з 12 грудня 2020 року нарахування середньої зарплати було здійснено без урахування премій і виплат за підсумками року. Саме з цієї дати свого часу були внесені зміни до Порядку №100, якими механізм врахування премій у розрахунку середньої зарплати обчислювався за більш складною процедурою, що не завжди дозволяло вносити преміальні виплати в розмір середнього заробітку.

Зараз цей порядок вирішили спростити. Якщо проєкт документа буде ухвалений урядом, то вищевказаним працівникам буде проведено донарахування середньої зарплати.

Крім того, в розрахунок середньої зарплати візьмуть також і ті стимулюючі виплати, які були нараховані в розрахунковому періоді за попередні. Наприклад, якщо премію нарахували і виплатили 2020 року за якийсь із періодів 2019 року (місяць або квартал), то вона все одно буде внесена в розмір середньої зарплати за 2020 рік.

Також додаються зміни до переліку виплат, які не враховуються в розмірі середньої зарплати. До них віднесли:

виплати, пов'язані зі святковими датами;

грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків.

Так, у разі затвердження Кабміном проєкту документа, розмір середньої зарплати працівників збільшиться за рахунок врахування під час їх розрахунку премій, нарахованих у попередньому періоді та перерахованих заднім числом.

Відзначимо, що окрім пенсій, розмір яких залежить від показників середньої зарплати, є також багато інших виплат для працюючих громадян, які розраховуються з огляду на величину середнього заробітку. До таких виплат належать:

відпускні;

вихідна допомога;

відрядження;

лікарняні та інші.

Тобто, підвищення середньої зарплати потягне за собою і збільшення зазначених виплат. А ось про те, чи буде здійснено перерахунок таких виплат за період з 12 грудня 2020 року з урахуванням того, що буде проведено донарахування середньої заробітної плати, поки невідомо.

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