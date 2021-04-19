  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Середню зарплату будуть розрахувати по-новому: чому це вигідно для населення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Середню зарплату будуть розрахувати по-новому: чому це вигідно для населення

    У Кабміні хочуть змінити порядок розрахунку середньої заробітної плати, що вплине на збільшення пенсій

    В уряді пропонують змінити порядок обчислення середньої заробітної плати, внаслідок чого її розмір може збільшитися. А це, зі свого боку, потягне за собою збільшення розміру пенсій і багатьох інших виплат, які «прив'язані» до величини середнього заробітку.

    Відповідний проєкт постанови Кабміну розробили в Мінекономіки. Документ розміщено на сайті Федерації профспілок для обговорення.

    Зокрема, проєктом вносяться зміни в Порядок №100, яким затверджено механізм обчислення середньої заробітної плати. В її розрахунок пропонується включати премію за місяць та інші стимулюючі виплати працівнику за підсумками місяця. Такі виплати будуть враховуватися в розмірах, в яких вони нараховані, без вирахування податків, стягнення аліментів тощо

    Також документом пропонується забезпечити механізм перерахунку середнього заробітку працівникам, яким з 12 грудня 2020 року нарахування середньої зарплати було здійснено без урахування премій і виплат за підсумками року. Саме з цієї дати свого часу були внесені зміни до Порядку №100, якими механізм врахування премій у розрахунку середньої зарплати обчислювався за більш складною процедурою, що не завжди дозволяло вносити преміальні виплати в розмір середнього заробітку.

    Зараз цей порядок вирішили спростити. Якщо проєкт документа буде ухвалений урядом, то вищевказаним працівникам буде проведено донарахування середньої зарплати.

    Крім того, в розрахунок середньої зарплати візьмуть також і ті стимулюючі виплати, які були нараховані в розрахунковому періоді за попередні. Наприклад, якщо премію нарахували і виплатили 2020 року за якийсь із періодів 2019 року (місяць або квартал), то вона все одно буде внесена в розмір середньої зарплати за 2020 рік.

    Також додаються зміни до переліку виплат, які не враховуються в розмірі середньої зарплати. До них віднесли:

    • виплати, пов'язані зі святковими датами;
    • грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків.

    Так, у разі затвердження Кабміном проєкту документа, розмір середньої зарплати працівників збільшиться за рахунок врахування під час їх розрахунку премій, нарахованих у попередньому періоді та перерахованих заднім числом.

    Відзначимо, що окрім пенсій, розмір яких залежить від показників середньої зарплати, є також багато інших виплат для працюючих громадян, які розраховуються з огляду на величину середнього заробітку. До таких виплат належать:

    • відпускні;
    • вихідна допомога;
    • відрядження;
    • лікарняні та інші.

    Тобто, підвищення середньої зарплати потягне за собою і збільшення зазначених виплат. А ось про те, чи буде здійснено перерахунок таких виплат за період з 12 грудня 2020 року з урахуванням того, що буде проведено донарахування середньої заробітної плати, поки невідомо.

    Читайте також:
    Теги: економіка зарплата Мінекономіки населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies