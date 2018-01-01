Кабмін схвалив проведення огляду бюджетних видатків п’яти міністерств
- Вчора, 22:27
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Уряд хоче отримати експертні рекомендації для підвищення ефективності державної політики
Кабінет Міністрів України схвалив проведення огляду бюджетних видатків в окремих сферах на базі п'яти пілотних міністерств - Міністерства освіти і науки, Міністерства агарної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Як повідомляє Міністерство фінансів на своєму сайті, за результатами секторального огляду бюджетних видатків уряд отримає експертні рекомендації для підвищення ефективності державної політики.
Таким чином, це дасть змогу поліпшити планування бюджету та ефективність використання бюджетних коштів.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору.