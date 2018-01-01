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    Кабмін затвердив стратегію реформування державних банків

    Гройсман закликав до кооперації в банківському секторі через залучення стратегічних партнерів, окрім росіян і російського капіталу
    Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи оновлену стратегію реформування державного банківського сектору, що всі банки мають працювати у єдиних конкурентних умовах, що
    • Сьогодні, 14:54
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    Гройсман закликав до кооперації в банківському секторі через залучення стратегічних партнерів, окрім росіян і російського капіталу

    Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

    Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи оновлену стратегію реформування державного банківського сектору, що всі банки мають працювати у єдиних конкурентних умовах, що дозволить банкам бути сучасними, динамічними, публічними.

    Водночас прем'єр переконаний у тому, що ефективний пакет держава може залишати за собою.

    «Приватизація звучить погано у цьому питанні. Але якщо співзасновником з державою буде, наприклад, найкращий світовий банк, який прийде зі своїми коштами, своїми правилами кредитування, з низькою ставкою кредитування, це інша історія. Кооперація в банківському секторі через залучення стратегічних партнерів, окрім росіян і російського капіталу, я вважаю, що це може оздоровити банківську систему», - наголосив прем'єр.

    Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк назвав терміни продажу державних Укргазбанку та Приватбанку.

     

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