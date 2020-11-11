Кадидат у мери Дніпра зустрівся з міністром Степановим

Загід Краснов пропонує ухвалити спецпрограму розвитку місцевої охорони здоров'я, яка допоможе справитися з пандемією

Цільова програма співфінансування міських лікарень з державного та місцевого бюджетів може стимулювати переоснащення муніципальної охорони здоров'я.

З такою пропозицією до міністра охорони здоров'я України виступив лідер «Громадської сили». З Максимом Степановим Загід Краснов зустрівся під час робочої поїздки міністра до Дніпропетровської області. На думку місцевого політика, підтримка з центру підштовхне місцеву владу більш охоче виділяти гроші на ремонт лікарень, закупівлю обладнання та впровадження сучасних протоколів лікування.

Крім того, Загід Краснов виступив з ініціативою реалізувати пілотний проект із впровадження страхової медицини в Дніпропетровській області.

Міністр ініціативу підтримав, а обласна рада готова брати участь в її реалізації.

«Сьогодні ми повинні зробити все, щоб захистити людей, дати їм можливість лікуватися в нормальних умовах, захистити наших медиків», — підкреслив Максим Степанов.

«Лікарні сьогодні повинні стати пріоритетом для місцевої влади. А ситуація, коли лікувальні заклади в жахливому стані, а гроші йдуть на сквери і підсвічування будівель, просто виходить за межу добра і зла», — зазначив Загід Краснов.