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    Політика

    Кадидат у мери Дніпра зустрівся з міністром Степановим

    • Розсилка
    Кадидат у мери Дніпра зустрівся з міністром Степановим

    Загід Краснов пропонує ухвалити спецпрограму розвитку місцевої охорони здоров'я, яка допоможе справитися з пандемією

    Цільова програма співфінансування міських лікарень з державного та місцевого бюджетів може стимулювати переоснащення муніципальної охорони здоров'я.

    З такою пропозицією до міністра охорони здоров'я України виступив лідер «Громадської сили». З Максимом Степановим Загід Краснов зустрівся під час робочої поїздки міністра до Дніпропетровської області. На думку місцевого політика, підтримка з центру підштовхне місцеву владу більш охоче виділяти гроші на ремонт лікарень, закупівлю обладнання та впровадження сучасних протоколів лікування.

    Крім того, Загід Краснов виступив з ініціативою реалізувати пілотний проект із впровадження страхової медицини в Дніпропетровській області.

    Міністр ініціативу підтримав, а обласна рада готова брати участь в її реалізації.

    «Сьогодні ми повинні зробити все, щоб захистити людей, дати їм можливість лікуватися в нормальних умовах, захистити наших медиків», — підкреслив Максим Степанов.

    «Лікарні сьогодні повинні стати пріоритетом для місцевої влади. А ситуація, коли лікувальні заклади в жахливому стані, а гроші йдуть на сквери і підсвічування будівель, просто виходить за межу добра і зла», — зазначив Загід Краснов.

    Дніпро Максим Степанов
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