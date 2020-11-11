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    Поліція затримала киянина, який «замінував» будинок у Дніпрі

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    Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжку киянин 1978 року народження - Поліція затримала киянина, який «замінував» будинок у Дніпрі
    Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжку киянин 1978 року народження
    Фото: Нацполіція

    Псевдомінера взяли під варту із правом внесення застави

    До Шевченківського відділення поліції міста Дніпро надійшло анонімне повідомлення про те, що на вулиці Адміральській невідомі люди заклали вибухівку в одній із будівель і через десять хвилин станеться вибух. Дану інформацію також передали до столичної поліції, так як виклик було здійснено з Києва.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Провівши огляд будинку та прилеглої до нього території, жодних підозрілих та вибухонебезпечних предметів та речовин правоохоронці не виявили.

    Працівники карного розшуку Святошинського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили власника мобільного телефону, з якого надійшло неправдиве повідомлення.

    Як розповів старший слідчий Святошинського управління поліції Андрій Ганнисик, зловмисником виявився раніше судимий за крадіжку киянин 1978 року народження, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «В ході розмови із затриманим останній не зміг пояснити свій вчинок та відмовився від дачі будь-яких пояснень. Гаджет, з якого здійснювався псевдовиклик по спецлінії «102», ми вилучили. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України», - повідомив правоохоронець.

    Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєному, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 тисяч гривень.

    Фігуранту загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал Дніпро замінування кияни
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