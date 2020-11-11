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    Події в Україні

    МОЗ просить передати 800 млн грн з ремонту доріг на боротьбу з Covid-19

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    Міністр наголосив, що працівники МОЗ не можуть працювати дистанційно, тому він просить уряд збільшити зарплатню - МОЗ просить передати 800 млн грн з ремонту доріг на боротьбу з Covid-19
    Міністр наголосив, що працівники МОЗ не можуть працювати дистанційно, тому він просить уряд збільшити зарплатню

    Степанов просить уряд збільшити зарплати працівникам МОЗ

    Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов просить уряд скоротити видатки на ремонт доріг державного значення на 895 млн 578 тисяч гривень й передати ці кошти в регіони на обладнання ліжок киснем. Про це йдеться у проєкті постанови.

    Окрім того, він просить збільшити зарплати чиновникам МОЗ, адже у 2020 році їхній щомісячний дохід зменшився на 3,5 тис. грн і становить 17,5 тис. грн. Степанов наголосив, що працівники апарату МОЗ не можуть працювати дистанційно, як працівники інших міністерств, а також вони розробили низку актів та наказів, тому він просить 3 млн 106 тис. грн, які не використала Національна служба здоровʼя, передати на зарплати держслужбовців у МОЗ.

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    Нагадаємо, станом на 6 листопада з Фонду боротьби з Covid-19 використали 39 млрд грн (59%). На охорону здоровʼя з них пішло 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених. У Мінфіні зазначили, що крім коштів Фонду використовуються й інші гроші для боротьби з пандемією. Зокрема Національна служба здоровʼя за програмою медичних гарантій заплатила понад 8 млрд грн медустановам за послуги, повʼязані з лікуванням коронавірусу. Місцеві бюджети витратили на товари і послуги для боротьби з Covid-19 3,8 млрд грн.

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