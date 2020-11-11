МОЗ просить передати 800 млн грн з ремонту доріг на боротьбу з Covid-19
Степанов просить уряд збільшити зарплати працівникам МОЗ
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов просить уряд скоротити видатки на ремонт доріг державного значення на 895 млн 578 тисяч гривень й передати ці кошти в регіони на обладнання ліжок киснем. Про це йдеться у проєкті постанови.
Окрім того, він просить збільшити зарплати чиновникам МОЗ, адже у 2020 році їхній щомісячний дохід зменшився на 3,5 тис. грн і становить 17,5 тис. грн. Степанов наголосив, що працівники апарату МОЗ не можуть працювати дистанційно, як працівники інших міністерств, а також вони розробили низку актів та наказів, тому він просить 3 млн 106 тис. грн, які не використала Національна служба здоровʼя, передати на зарплати держслужбовців у МОЗ.
Щоб відкрити документ – натисніть на нього
Нагадаємо, станом на 6 листопада з Фонду боротьби з Covid-19 використали 39 млрд грн (59%). На охорону здоровʼя з них пішло 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених. У Мінфіні зазначили, що крім коштів Фонду використовуються й інші гроші для боротьби з пандемією. Зокрема Національна служба здоровʼя за програмою медичних гарантій заплатила понад 8 млрд грн медустановам за послуги, повʼязані з лікуванням коронавірусу. Місцеві бюджети витратили на товари і послуги для боротьби з Covid-19 3,8 млрд грн.