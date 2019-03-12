Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Дерев’янко стверджує, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40%

В Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю та використовувати її для самозахисту, - політик

Кандидат у президенти України від партії «Воля», народний депутат Юрій Дерев’янко виступає за право українців на захист завдяки вогнепальній зброї.

За його словами, сьогодні в країні - понад 6 мільйонів одиниць нелегальної вогнепальної зброї. За минулі два роки рівень злочинності зріс на 50%, тому прості українці не відчувають себе у безпеці.

Політик зауважив, що зараз в Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю та використовувати її для самозахисту, хоча це конституційне право кожної людини.

«Ми маємо законодавчо запровадити право на захист за допомогою вогнепальної зброї», - переконаний Юрій Дерев’янко.

«Кожен українець повинен мати право на захист вогнепальною зброєю свого та своєї родини життя, здоров’я, майна в своєму будинку, помешканні (за умови проходження навчання та отримання довідки про психічне здоров’я)», - переконаний нардеп.

Дерев’янко підкреслив, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40%.

«Вбиває не зброя, а людина і необхідно боротися зі злочинністю, а не зі зброєю», - зазначив політик.

Дерев’янко нагадав, що ще два роки тому став головою міжфракційного об’єднання в Верховній Раді «Право на захист», метою якого є надання усім громадянам права захистити себе та членів своєї сім’ї, а нещодавно активісти партії «Воля» розпочали рух, який також має назву «Право на захист».

Юрій Дерев'янко також повідомив, що став членом Української Асоціації власників Зброї (УАВЗ).

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Дерев’янка кандидатом на пост президента України від партії «Воля» на чергових виборах 31 березня 2019 року.

Серед ключових пунктів президентської програми Дерев’янка: мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок - у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний інтернет у всій Україні, збереження довкілля та захист тварин.