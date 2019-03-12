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    Політика

    Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)

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    Юрій&nbsp;Дерев&rsquo;янко стверджує, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40% - Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)
    Юрій Дерев’янко стверджує, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40%

    В Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю та використовувати її для самозахисту, - політик

    Кандидат у президенти України від партії «Воля», народний депутат Юрій Дерев’янко виступає за право українців на захист завдяки вогнепальній зброї. 

    За його словами, сьогодні в країні - понад 6 мільйонів одиниць нелегальної вогнепальної зброї. За минулі два роки рівень злочинності зріс на 50%, тому прості українці не відчувають себе у безпеці.

    Політик зауважив, що зараз в Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю та використовувати її для самозахисту, хоча це конституційне право кожної людини.

    «Ми маємо законодавчо запровадити право на захист за допомогою вогнепальної зброї», - переконаний Юрій Дерев’янко.

    «Кожен українець повинен мати право на захист вогнепальною зброєю свого та своєї родини життя, здоров’я, майна в своєму будинку, помешканні (за умови проходження навчання та отримання довідки про психічне здоров’я)», - переконаний нардеп.

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    Дерев’янко підкреслив, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40%.

    «Вбиває не зброя, а людина і необхідно боротися зі злочинністю, а не зі зброєю», - зазначив політик.

    Дерев’янко нагадав, що ще два роки тому став головою міжфракційного об’єднання в Верховній Раді «Право на захист», метою якого є надання усім громадянам права захистити себе та членів своєї сім’ї, а нещодавно активісти партії «Воля» розпочали рух, який також має назву «Право на захист».

    Юрій Дерев'янко також повідомив, що став членом Української Асоціації власників Зброї (УАВЗ).

    Нагадаємо, 1 лютого 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Дерев’янка кандидатом на пост президента України від партії «Воля» на чергових виборах 31 березня 2019 року.

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    Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)
    Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)
    Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)
    Кандидат Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї (ФОТО, ВІДЕО)

    Серед ключових пунктів президентської програми Дерев’янка: мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок - у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний інтернет у всій Україні, збереження довкілля та захист тварин.

     

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