«Ми - нормальні пацани». Дерев'янко кличе Зеленського зустрітися за піцою



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Народний депутат Юрій Дерев’янко кличе Володимира Зеленського на зустріч

«Давай зустрінемось, поговоримо. З мене піца!», - заявив Дерев’янко

Кандидат в президенти України від партії «Воля», народний депутат Юрій Дерев’янко звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією зустрітись та обговорити необхідну зміну системи в Україні.

«Ми тут виступаємо за те, що було 10% розмитнення. Але коли я їхав в Полтаву, прочитав твою програму, Володю, бачу що ми нормальні пацани і топимо за одне і те саме практично. Цих всіх мудаків треба гнати геть», - звернувся Дерев’янко до Зеленського під час автопробігу за доступні автомобілі в Полтаві.

«Слухай, давай зустрінемось, поговоримо. З мене піца!», - додав Дерев’янко.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що передвиборча програма Зеленського є майже точною копією програми Юрія Дерев’янка. Відомо, що Юрій Дерев’янко виклав свою програму у відкритий доступ ще до того, як Зеленський голосив про намір балотуватись в президенти.