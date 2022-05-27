Кремль обговорює новий штурм Києва – ЗМІ

Найвище керівництво Росії не відмовилося від ідеї взяти під контроль столицю України

Кремль наприкінці травня 2022 року вважає захоплення російськими військами всієї території Донецької та Луганської областей «мінімальною програмою» для «оголошення перемоги». Але при цьому знову обговорюється можливий штурм Києва. Про це повідомляє російське видання «Медуза» з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ.

«Як стверджують джерела «Медузи», незважаючи на те, що результати російської армії явно не відповідають початковим планам Москви, у Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва і навіть сподіваються на перемогу у війні.

У внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ – на тлі просування російських військ на Донбасі – знову виникла надія, що Москва може за кілька місяців «довести війну в Україні до перемоги», – йдеться у повідомленні.

«Програмою-максимум», як і раніше, називається взяття під контроль Києва. За словами співрозмовників видання у Кремлі, вище керівництво Росії не відмовилося від цієї мети.

«Ми все одно їх доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться», – заявило одне з джерел.

Тим часом, противники Путіна у Литві обговорили три сценарії усунення російського диктатора.