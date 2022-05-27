Міжнародні експерти звинуватили Росію у геноциді

Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні

Дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу. Про це свідчить перший незалежний звіт про звинувачення в геноциді українців Росією, пише CNN.

Звіт було підготовлено Інститутом стратегії та політики New Lines (США) та Центром прав людини Рауля Валленберга, який базується в Канаді.

У складанні доповіді брали участь 30 провідних юристів та експертів з геноциду. Вони дійшли висновку, що Росія порушила другу та третю статті Конвенції ООН про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього.

Звинувачення, як наголошується у доповіді, підкріплюються доказами, серед яких масові вбивства мирних жителів, насильницькі депортації та антиукраїнська риторика. Як один із доказів наводяться слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна не має права на існування як держава.

«Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які потім вивчили всі докази, і вони дійшли висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні», – сказав CNN Азім Ібрагім з Інституту New Lines. Ібрагім відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту.

У звіті вказують пальцем прямо на Москву, звинувачуючи російських вищих посадовців у організації підбурювання до геноциду та закладенні основи для майбутнього геноциду, неодноразово заперечуючи існування української ідентичності.

Загалом у місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців.

Раніше Канада визнала злочини РФ в Україні геноцидом.

Також Латвія та Естонія визнали геноцидом воєнні злочини РФ в Україні. Росія відреагувала.

Перед цим Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.



