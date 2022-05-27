Противники Путіна у Литві обговорили три сценарії усунення російського диктатора

Серед учасників саміту політики, бізнесмени, журналісти Росії та Європи

У Литві вчора пройшла секретна зустріч найзапекліших критиків російського президента Володимира Путіна, на якій обговорювали сценарії усунення глави Кремля. Про це пише Bild.

Учасників саміту, серед яких політики, бізнесмени, журналісти Росії та Європи, об’єднує надія на те, що вторгнення Росії на територію України віщує початок кінця правління Путіна.

«Путін веде війну не тільки проти України, він веде війну проти російського народу», – заявив колишній російський урядовець на надсекретному саміті.

Усі учасники мають чітку думку про те, що Путін приніс путінізм до Росії, як це свого часу зробив Гітлер у відношенні до фашизму в Німеччині.

«Німці були пригнічені Гітлером, як росіяни пригнічені Путіним, але обидва народи зробили це досить легко для своїх деспотів», – відзначив виданню Bild учасник із Санкт-Петербурга.

Ще один журналіст із Москви додав, що Росія до війни вже мала признаки «фашистської диктатури», однак вторгнення на територію України перетворило її на «нацистську диктатуру» Водночас війна проти нашої країни має не лише геополітичний та етнічний характер.

Які ж сценарії розвитку можливі у Росії:

найоптимістичніший сценарій, це «Росія стане великою Україною»;

усунення Путіна;

в країні відбудеться переворот;

Тріщини в режимі приведуть до його кінця, після чого в Росії відбудуться демократичні вибори й країна розвиватиметься шляхом, який обрала Україна. Однак, це малоймовірно.Путіна скинуть його ж генерали в армії та спецслужбах. На заміну режиму прийде новий більш-менш войовничий режим.

Це може статися, якщо «неосвічені маси» піднімуться проти режиму Путіна, розпачу та злиднів. У всіх містах почнуться вуличні бої й Росія внаслідок цього розпадеться на безліч республік.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним «не побачив надій на мир».

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