Окупанти розмістили свій особовий склад в українській виправній колонії – розвідка

На території колонії № 10 перебуває військова техніка

Російські загарбники вивезли в Херсон усіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон), повідомляє Головне управління розвідки.

Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка.

За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та «гуманітарну допомогу» в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті.

В СМТ Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити «самостріл», видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому.

В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з «роботою» співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад.

Як раніше повідомлялося рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати. До слова, в магазинах Маріуполя окупанти продають гуманітарку .