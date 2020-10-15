Кернес та його блок перемагають на виборах у Харкові, — соціологічне дослідження



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За інформацією соціологів, на виборах до Харківської обласної ради також лідирує блок Кернеса

Згідно з результатами дослідження, проведеного в Харкові з 5 по 11 жовтня 2020 року Інститутом соціально-політичного проектування Діалог, за чинного мера готові проголосувати 69% виборців.

Найближчий конкурент Кернеса на посаду мера - Олександр Фельдман, кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» набирає 6,3%. Губернатор Харківської області Олексій Кучер, висунутий партією «Слуга народу» - на третьому місці з 4,6%.

«На виборах до міської ради також впевнено лідирує політсила чинного мера – рейтинг «Блоку Кернеса Успішний Харків!» становить 48,5%», - повідомив Миселюк.

За його даними, в порівнянні з травнем цього року Блок Кернеса суттєво, на 12%, наростив підтримку виборців. При цьому рейтинги найближчих конкурентів - «Опозиційної платформи - За життя» та «Слуги народу» демонструють тенденцію до зниження.

На виборах до Харківської обласної ради також лідирує Блок Кернеса з 46.1% голосів виборців. У трійці лідерів - «Опозиційна платформа - За життя» з 13,3% і Блок Світличної «Разом!» з 9,2%. Прохідний бартер також долає «Слуга народу» - 6,9%.

Респонденти дослідження продемонстрували високий рівень готовності прийти 25 жовтня на виборчі дільниці. 74% опитаних відповіли, що обов'язково прийдуть на вибори. Ще 17% - швидше за прийдуть.

У дослідженні взяли участь 1600 респондентів - мешканців Харкова, які мають виборче право (18 років і старше). Розрахунок вибірки проведений по соціально-демографічними показниками генеральної сукупності виборців Харкова. Метод збору соціологічної інформації - техніка face-to-face за місцем проживання респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.