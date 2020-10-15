Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США



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Джо Байден обіцяє допомогти боротись з корупцією в Україні

Заява, що має назву «Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною», оприлюднена 14 жовтня

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.

Про це йдеться у заяві кампанії Байдена, пише Європейська правда.

Заява, що має назву «Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною», оприлюднена 14 жовтня.

«Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує», - йдеться у заяві кампанії

Байден обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії.

Він планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями.

«Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки», - стверджується в заяві.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Напередодні New York Post опублікував листування сина Байдена зі співробітником Burisma.

Зокрема, в одному з листів співробітник Burisma Вадим Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч зі своїм батьком. Видання нагадує, що Джо Байден раніше говорив, що «ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma».

В іншому листі Пожарський також цікавиться у Хантера Байдена, чи є можливість «скористатися його політичним впливом».

Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Президент США Дональд Трамп обурився через це.