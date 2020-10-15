Чим схожі Ердоган та Зеленський

Порівняння двох країн

Є одна не чужа мені країна, в який багато років керує один президент. Дуже успішний і насправді має право увійти в історію на рівні з Ататюрком, але поки в історію йти не хоче.

Колись він взяв ту країну з трьома тисячами доларів на душу населення. Довів до 12 тисяч. Проте останні роки підім'яв під себе суди, юстицію, Центробанк і крок за кроком ВВП на душу впав до 8 тисяч доларів на рік.

Як тільки економіка у цього президента просідає, а рейтинг падає – поновлююються ідеї про повернення смертної кари. Порядок денний в тій країні міняється і всі рвуть один одному пахлаву.

В інший країні президент поки нічим історичним не запам'ятався, а все туди ж.

Джерело: блог Османа Пашаєва

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