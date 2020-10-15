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    Думки вголос

    Чим схожі Ердоган та Зеленський

    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Чим схожі Ердоган та Зеленський

    Порівняння двох країн

    Є одна не чужа мені країна, в який багато років керує один президент. Дуже успішний і насправді має право увійти в історію на рівні з Ататюрком, але поки в історію йти не хоче.

    Колись він взяв ту країну з трьома тисячами доларів на душу населення. Довів до 12 тисяч. Проте останні роки підім'яв під себе суди, юстицію, Центробанк і крок за кроком ВВП на душу впав до 8 тисяч доларів на рік.

    Як тільки економіка у цього президента просідає, а рейтинг падає – поновлююються ідеї про повернення смертної кари. Порядок денний в тій країні міняється і всі рвуть один одному пахлаву.

    В інший країні президент поки нічим історичним не запам'ятався, а все туди ж.

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Реджеп Таїп Ердоган економіка рейтинг Володимир Зеленський президент населення
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