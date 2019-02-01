Клімкін розкритикував звільнення Аласанії перед виборами



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Клімкін розкритикував звільнення голови правління НОТУ за два місяці до президентських виборів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Наглядова рада НСТУ має озвучити свої претензії до Зураба Аласанії, за чию відставку з посади голови правління вона проголосувала 31 січня.

Про це написав очільник української дипломатії у Facebook 1 лютого.

«Наші думки (з Аласанією – ред.) могли розходитися, але розмова завжди була дружньою і з великою повагою до позиції співрозмовника. Я не знаю, які у Наглядової ради питання до Зураба, але вони мають, щонайменше, бути озвучені. А також стати предметом суспільного обговорення, як, власне, і має бути при «суспільному» мовленні. А взагалі, подібна ситуація за два місяці до виборів – це, вибачте, на голову не налазить», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, наглядова рада НСТУ у четвер 9 голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа. Народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «причини наразі не відомі, юридична обґрунтованість - також».

Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

Як відомо, Кабінет міністрів призначив Аласанію генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року.

1 листопада 2016 року він заявив про подання заяви щодо звільнення з займаної посади за власним бажанням з огляду на проблеми з бюджетом пісенного конкурсу «Євробачення-2017» і аналогічних складнощів із державним фінансуванням формованого в Україні на базі НТКУ Суспільного телебачення і значним психологічним навантаженням з боку громадськості і політиків.

10 квітня 2017 року наглядова рада Суспільного мовлення обрала Аласанію новим главою правління.

У липні 2018 року колишні журналісти НСТУ закликали Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення розірвати контракт з Аласанією. Його обвинувачували у запровадженні цензури, участі в корупційних скандалах, розвалі регіональних телерадіокомпаній, закритті програм на окремі теми.