Клімкін розкрив, коли ЄС введе нові санкції щодо Росії



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Поки що Брюссель обмежиться персональними санкціями

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про проекти рішень Європейського союзу, що стосуються відповіді на російську агресію проти України.

Про це він розповів журналістами на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

За його словами, санкційні рішення будуть ухвалені Радою ЄС вже в понеділок. На цьому етапі санкцій проти РФ не буде, Брюссель обмежиться персональними санкціями. Поза тим, ЄС розпочне обговорення програм допомоги Україні.

«В понеділок, звичайно, будуть персональні санкції, і ви почуєте це від Могеріні, але для мене головне, що там буде обговорюватися дуже цілеспрямований план для підтримки українського Донбасу і українського півдня», - заявив Клімкін.

За словами міністра, допомогу Україні ЄС планує зробити головною відповіддю на «Азовську кризу».

«Зараз почнеться обговорення, що можна зробити дуже швидко. Йдеться про те, як підтримати і інфраструктурні проекти, і проекти, спрямовані на розвиток людського капіталу», - пояснив він.

Водночас, Клімкін не виключив, що згодом ЄС повернеться і до питання економічних санкцій: «Я дуже сподіваюся, що санкції, які будуть у понеділок – це ще не кінець… В ЄС вже є пропозиції, ви чули про ідею щодо недопуску (російських. – Ред.) кораблів у порти, але є і креативніші ідеї».

Як повідомлялося, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії через інцидент в Азовському морі.

«Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

В Росії обурені намірами ЄС ввести нові санкції проти РФ і назвали такі санкції «необґрунтованими».

Джерело: Європейська правда