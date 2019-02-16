Лавров використав Мюнхенську конференцію для чергових звинувачень України



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Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ заявив, що «провокацію» біля Керченської протоки влаштувала Україна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав майданчик Мюнхенської конференції з питань безпеки для того, щоб вчергове звинуватити Україну в «провокаціях» біля Керченської протоки.

«Якщо ви згадаєте інцидент з українськими військовими кораблями, це була провокація. Порошенку вона була необхідна для своїх власних цілей, щоб запустити свою власну президентську кампанію належним чином», - заявив він під час дискусії в рамках конференції в суботу.

Російський міністр зауважив, що у вересні минулого року два «цивільні українські судна» пройшли через Керченську протоку в Азовське море «без жодних проблем, бо вони виконували інструкції з безпеки». «Але в листопаді вони вирішили влаштувати скандал і вони його влаштували», - сказав Лавров.

Окремо він зазначив, що Росія не має нічого проти європейських регіональних ініціатив і зі свого боку закликає Брюссель поважати ініціативи, що діють у Чорноморському регіоні.

Як повідомлялося, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії через інцидент в Азовському морі.

«Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

В Росії обурені намірами ЄС ввести нові санкції проти РФ і назвали такі санкції «необґрунтованими».

Джерело: Європейська правда