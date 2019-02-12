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    Політика

    Коболєв заявив про шалений політичний тиск

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    <span>Голова правління НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Коболєв</span> - Коболєв заявив про шалений політичний тиск
    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

    Коболєв підкреслив, що в передвиборний період політичний тиск став сильнішим

    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Наглядова рада компанії відчуває політичний тиск.

    Про це Коболєв сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «На жаль, наразі ми бачимо шалений тиск і атаку на багато напрямків реформ... Недавній приклад з Уляною Супрун. У нашому випадку - політичний тиск на наглядову раду щодо того, що вони повинні політично радитися при прийнятті рішень, враховувати політичні інтереси», - зазначив Коболєв.

    Він підкреслив, що в передвиборний період цей тиск став шаленим, і нагадав, що принцип незалежності діяльності наглядових рад різних компаній передбачає незалежність під час здійснення своїх повноважень.

    Нагадаємо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв перевів 7,9 мільйона доларів премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі мамі в США. 

    Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Розмір премії становить 1% від суми виграшу за транзитним контрактом - $45,6 млн.

    Джерело: Укрінформ

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