Коболєв заявив про шалений політичний тиск



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Коболєв підкреслив, що в передвиборний період політичний тиск став сильнішим

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Наглядова рада компанії відчуває політичний тиск.

Про це Коболєв сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«На жаль, наразі ми бачимо шалений тиск і атаку на багато напрямків реформ... Недавній приклад з Уляною Супрун. У нашому випадку - політичний тиск на наглядову раду щодо того, що вони повинні політично радитися при прийнятті рішень, враховувати політичні інтереси», - зазначив Коболєв.

Він підкреслив, що в передвиборний період цей тиск став шаленим, і нагадав, що принцип незалежності діяльності наглядових рад різних компаній передбачає незалежність під час здійснення своїх повноважень.

Нагадаємо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв перевів 7,9 мільйона доларів премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі мамі в США.

Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Розмір премії становить 1% від суми виграшу за транзитним контрактом - $45,6 млн.

Джерело: Укрінформ