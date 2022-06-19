Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов'язки іншому бійцю
Виконувати обов’язки командира буде Микита Надточій
Командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію. Про це майор Надточій розповів у коментарі виданню «Радіо Свобода».
Прокопенко наразі перебуває в російському полоні і не може виконувати свої посадові обов’язки. На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення «Азов».
«Це було просто повідомлення в Телеграмі, що «як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене», – пояснив Надточій.
Майор Надточій був поранений на території «Азовсталі» під час оборони Маріуполя ще в березні. Він намагався вивезти 200-их та 300-их до шпиталя на території «Азовсталі», але штурмова авіація РФ запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку. Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.
Спочатку з гелікоптерів розвантажили провізію, а потім почали завозити лежачих поранених, серед яких і був Надточій.