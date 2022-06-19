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  4. Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов'язки іншому бійцю
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    Політика

    Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов'язки іншому бійцю

    Прокопенко наразі перебуває в російському полоні - Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов'язки іншому бійцю
    Прокопенко наразі перебуває в російському полоні
    фото: кадр з відео

    Виконувати обов’язки командира буде Микита Надточій

    Командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію. Про це майор Надточій розповів у коментарі виданню «Радіо Свобода».

    Прокопенко наразі перебуває в російському полоні і не може виконувати свої посадові обов’язки. На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення «Азов».

    «Це було просто повідомлення в Телеграмі, що «як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене», – пояснив Надточій.

    Майор Надточій був поранений на території «Азовсталі» під час оборони Маріуполя ще в березні. Він намагався вивезти 200-их та 300-их до шпиталя на території «Азовсталі», але штурмова авіація РФ запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку. Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.

    Спочатку з гелікоптерів розвантажили провізію, а потім почали завозити лежачих поранених, серед яких і був Надточій.

    Теги: росія окупанти війна Азов військові Україна окупація #stoprussia
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    Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов'язки іншому бійцю