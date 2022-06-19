Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні

Британський прем'єр-міністр каже, що президент Путін не зупиниться, тому потрібно прийняти певні рішення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою. Про це йдеться в колонці Джонсона в The Times.

Як зауважив Джонсон, президент РФ Володимир Путін вдається до «кампанії виснаження», тому війна Росія проти України не закінчиться швидко.

Він зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

«Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю», – написав прем'єр-міністр.

Британський прем'єр-міністр каже, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться, тому потрібно прийняти певні рішення.

Він підкреслив, що Велика Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна буде мати стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою перемогти.

«Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу», – написав Джонсон.

Нагадаємо, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон.

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.