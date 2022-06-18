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  4. Парамедикиня «Тайра» записала перше відео після звільнення з полону
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    Політика

    Парамедикиня «Тайра» записала перше відео після звільнення з полону

    З полону окупантів звільнили парамедика Юлію &laquo;Тайру&raquo; Паєвську - Парамедикиня «Тайра» записала перше відео після звільнення з полону
    З полону окупантів звільнили парамедика Юлію «Тайру» Паєвську
    фото: кадр з відео

    «Тайра» вірить, що всі полонені повернуться

    Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним «Тайра» записала перше відео після звільнення з російського полону.

    Відео показали в ефірі спільного телемарафону UAразом.

    Парамедикиня подякувала українському президентові Володимиру Зеленському та усім, хто працював над її поверненням додому.

    «Я дякую президентові України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто перебуває на тій стороні, знають, що все вийде і що всі ми будемо вдома, як вдома зараз я. Дякую»,- коротко сказала «Тайра».

    Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Парамедикиня «Тайра» записала перше відео після звільнення з полону