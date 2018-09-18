Командувач Об'єднаних сил провів зустріч з представники ОБСЄ



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Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв (ліворуч) та заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг (праворуч)

Противник з початку вересня збільшив застосування важкого озброєння проти військових частин Об'єднаних сил

У понеділок відбулася перша робоча зустріч командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з командою місії ОБСЄ на чолі з Олександром Хугом.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

«В ході зустрічі командувач Об'єднаних сил звернув увагу на те, що ворог, приховуючи свою діяльність в районах Новоазовськ, Заїченко, Верхньошироківське на маріупольському напрямку та в Леонове й Ізварине, що наближені до державного кордону з Росією, забороняє відвідування патрулями ОБСЄ зазначених районів», - йдеться в повідомленні.

За словами генерала-лейтенанта, противник з початку вересня збільшив застосування важкого озброєння проти військових частин Об'єднаних сил. Але з середини поточного місяця інтенсивність застосування мінометів значно знизилася.

Сторони обговорили подальші кроки щодо продовження робіт з відновлення важливих об'єктів, що стало можливим завдяки встановленню режиму тиші на донецькому і маріупольському напрямках.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв закликав генерального секретаря ОБСЄ Томаса Гремінгера посилити ефективність моніторингової місії в районі бойових дій.