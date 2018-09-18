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    Політика

    Командувач Об'єднаних сил провів зустріч з представники ОБСЄ

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    <p>Командувач Об&rsquo;єднаних сил Сергій Наєв (ліворуч) та заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг (праворуч)</p> - Командувач Об'єднаних сил провів зустріч з представники ОБСЄ

    Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв (ліворуч) та заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг (праворуч)

    Противник з початку вересня збільшив застосування важкого озброєння проти військових частин Об'єднаних сил

    У понеділок відбулася перша робоча зустріч командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з командою місії ОБСЄ на чолі з Олександром Хугом. 

    Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «В ході зустрічі командувач Об'єднаних сил звернув увагу на те, що ворог, приховуючи свою діяльність в районах Новоазовськ, Заїченко, Верхньошироківське на маріупольському напрямку та в Леонове й Ізварине, що наближені до державного кордону з Росією, забороняє відвідування патрулями ОБСЄ зазначених районів», - йдеться в повідомленні.

    За словами генерала-лейтенанта, противник з початку вересня збільшив застосування важкого озброєння проти військових частин Об'єднаних сил. Але з середини поточного місяця інтенсивність застосування мінометів значно знизилася.

    Сторони обговорили подальші кроки щодо продовження робіт з відновлення важливих об'єктів, що стало можливим завдяки встановленню режиму тиші на донецькому і маріупольському напрямках.

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв закликав генерального секретаря ОБСЄ Томаса Гремінгера посилити ефективність моніторингової місії в районі бойових дій.

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