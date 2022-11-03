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Комітет Ради підтримав звільнення Чернишова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Ради підтримав звільнення Чернишова
Постанова про відставку буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом
фото: slovoidilo.ua

Рішення було ухвалено одноголосно

Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з посади.  Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Рішення було ухвалено одноголосно.

«Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України», – написав Железняк.

Як повідомив Железняк, сам Чернишов аргументував свій перехід на посаду керівника НАК «Нафтогаз» «енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу». «Про це він (Чернишов - ред.) сказав на засіданні Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування, який підтримав його заяву про відставку з посади міністра», – зазначив Железняк.

При цьому нардеп написав, що Чернишов також прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. За його словами, така «ре конфігурація» опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств, але «поки про це говорити передчасно».

Як повідомлялося, 2 листопада міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку. Олексій Чернишов, імовірно, займе місце Юрія Вітренка в «Нафтогазі».

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Теги: Верховна Рада депутат самоврядування Telegram звільнення

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