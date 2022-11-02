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Міністр розвитку громад і територій написав заяву про відставку

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міністр розвитку громад і територій написав заяву про відставку
Чернишов хоче піти із Кабміну
фото з відкритих джерел

Олексій Чернишов, імовірно, займе місце Юрія Вітренка в «Нафтогазі» 

У Верховній раді зареєстрована пропозиція звільнити Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій. Про це повідомляє «Чесно».

Міністр розвитку громад і територій написав заяву про відставку фото 1

Відтак 3 листопада парламент може розглянути питання про відставку очільника Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Міністр розвитку громад і територій написав заяву про відставку фото 2

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК «Нафтогаз України».

За інформацією видання «Економічна правда» із посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та «Нафтогазі», місце очільника «Нафтогазу» має зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконувача обов’язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії», – каже співрозмовник.

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Теги: Юрій Вітренко Нафтогаз України Олексій Чернишов

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