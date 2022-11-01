Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу» – ЗМІ

Є інформація, що на посаду очільника «Нафтогазу» отримає голова Мінрегіону Олексій Чернишов

Найближчим часом Юрій Вітренко піде з посади очільника НАК «Нафтогаз України», він уже написав заяву про відставку. Про це повідомляє «Економічна правда» із посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та «Нафтогазі».

За словами співрозмовників видання, місце очільника «Нафтогазу» має зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада «Нафтогазу», однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує її функції.

«Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконувача обов’язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії», – каже співрозмовник.

Народний депутат Ярослав Железняк своєю чергою повідомив, що на найближчому пленарному тижні у парламенті відбудеться розгляд кадрових питань. За інформацією нардепа, після переходу Чернишова на нову посаду Міністерства розвитку громад і територій та інфраструктури будуть об’єднані, а нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

«За моєю інформацією на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання. Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду. Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову», – написав Железняк.

Як відомо, Юрій Вітренко був призначений головою «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олексій Чернишов, який нині керує Мінрегіоном, може залишити посаду міністра, аби згодом очолити «Нафтогаз».