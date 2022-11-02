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Як вплине звільнення голови НАК «Нафтогаз» на забезпечення українців газом

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як вплине звільнення голови НАК «Нафтогаз» на забезпечення українців газом
Новий керівник «Нафтогазу» повинен справитись із завданнями
фото з відкритих джерел

Звільнення Юрія Вітренка не вплине на ситуацію із забезпечення газом населення

Звільнення голови правління НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка жодним чином не вплине на ситуацію із забезпечення газом населення та промисловості. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу за результатами зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«Був один менеджер, тепер – стане інший. Не потрібно пов’язувати ситуацію, наприклад, із забезпеченням газу з конкретним прізвищем. Це система – вона так працює. Це жодним чином не вплине на забезпечення блакитним паливом населення та промисловість», – зазначив міністр.

Очільник Міненерго уточнив, що перед новим керівником НАК стоятиме аналогічне завдання, як і перед його попередником: стабільна та якісна робота компанії, зокрема збільшення видобутку газу та залучення інвестицій.

«На сьогодні, якщо говорити конкретно про «Нафтогаз», також необхідно розв’язати питання з облгазами, які передані в управління. Є багато речей, які потрібно доробити», – додав Галущенко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів своїм рішенням від 1 листопада задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Він продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада включно.

На думку Олексія Гончаренка, новим головою «Нафтогазу», скоріш за все, стане міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 28 квітня 2021 року, тобто пробув на посаді 1,5 року.

Сьогодні стало відомо, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».

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Теги: Герман Галущенко Юрій Вітренко Нафтогаз України газ

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