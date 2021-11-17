Конгресмени закликали Байдена посилити санкції проти Росії

Республіканці закликали збільшити фінансову допомогу Києву у військовій сфері та переконати союзників США вчинити також

Десять конгресменів-республіканців написали держсекретарю США Ентоні Блінкену листа, в якому закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зайняти більш рішучу позицію проти Росії. Про це повідомляється на сайті комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу.

Американські законодавці назвали політику Байдена щодо Росії слабкою через ігнорування проєкту «Північний потік – 2». Конгресмени просять запровадити санкції проти «Газпрому» та інших найважливіших галузей російської промисловості, включаючи металургійну та гірничодобувну.

Республіканці закликали збільшити фінансову допомогу Києву у військовій сфері та переконати союзників США вчинити також.

«Ця допомога має включати відповідну смертоносну зброю і засоби протиповітряної оборони, які постачаються без зволікань», – уточнили вони.

Президент США Джо Байден тричі 2021 року відхиляв пакет санкцій проти Росії, запропонований радою нацбезпеки США. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на чиновників. Як зазначає газета, американський лідер вважав, що запропоновані заходи щодо РФ були недостатньо жорсткими. Санкції планувалося запровадити на початку року.