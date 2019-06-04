Конституційний суд скасував незаконне збагачення, щоб догодити попередній владі - Рябошапка



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Руслан Рябошапка фактично звинуватив Конституційний суд у підігруванні попередній владі

Рішення Конституційного суду, яке скасовує покарання для чиновників за незаконне збагачення, було політичним, а не юридичним. Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

«Ми прекрасно розуміємо, що рішення КС не було мотивовано юридичними мотивами. А мотиви були політичні і власне намагання отримати якусь індульгенцію чи амністію своїх капіталів тією владою, яка йшла. Вона і була основною причиною для рішення КС», - заявив Рябошапка.

Водночас він зазначив, що висновки іноземних експертів свідчать про те, що закон, який визнав неконституційним КС, не порушував принцип презумпції невинуватості.

«Ми навіть знаємо, що був висновок європейських експертів стосовно наявності чи відсутності проблеми з презумпцією невинуватості у колишній редакції норми щодо незаконного збагачення. І так само європейські колеги сказали, що ніяких підстав говорити, що та норма неконституційна, там теж не було. Тобто це думка не лише наших експертів, але й іноземних також», - додав Рябошапка.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. На думку суддів КС, не можна покладати на особу обов’язок підтверджувати доказами законність підстав набуття нею у власність активів, тобто доводити свою невинуватість. Також порушенням Конституції вважали право вимагати від особи підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів; притягати до кримінальної відповідальності лише на підставі відсутності підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів.