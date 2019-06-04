Незаконне збагачення каратиметься на строк до 12 років, – Адміністрація президента



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Заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка

Законопроєкт передбачає не лише кримінальну відповідальність, а й можливість стягнення в дохід держави «необґрунтованих активів»

Президентський законопроєкт про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, тільки коли розмір збитків держави сягатиме 11,5 млн грн, і в особливих випадках каратиметься позбавленням волі до 12 років. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу.

«Кримінальна відповідальність наставатиме тільки тоді, коли розмір завданих державі збитків є значним. Ми свідомо пішли на збільшення цього розміру до 12 неоподаткованих мінімумів – це на сьогодні становить біля 11,5 млн грн, або 380 тис. євро», - зазначив Рябошапка.

За його словами, це було зроблено для того, щоб не відволікати антикорупційні органи дрібними справами. Санкція за незаконне збагачення в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років і навіть до 12 років – в особливих випадках.

Водночас він додав, що всі справи, у яких фігурує незаконне збагачення на суму понад 30 тис. євро, але до 380 тис. євро, розглядатиметься в порядку цивільної процедури, в порядку стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.

«Законопроєкт передбачає не лише кримінальну відповідальність, а й можливість стягнення в дохід держави «необґрунтованих активів». Ми змінили це формулювання і вже буде можливість застосовувати цей підхід. В такому порядку принцип презумпції невинуватості не застосовується», - наголосив Рябошапка.

Він зазначив, що цивільна процедура є значно швидкою і значно ефективнішою. Може застосовуватись до справ, відкритих у минулому.

«Ті справи, які були раніше відкриті НАБУ та САП, ці матеріали можуть бути використані знову. І в порядку цивільної процедури НАБУ і САП можуть звернутись до суду, щоб стягнути ці активи на користь держави», - заявив заступник глави Адміністрації президента.

Він додава, що кримінальна відповідальність наступає тільки тоді, коли розмір тих активів є значним – 11,5 млн грн. Все що менше розглядається в порядку цивільної процедури. НАБУ порівнює доходи і подає в Вищий антикорупційний суд, який розглядає їх колегіально. Детективи Бюро і прокурори СПА повинні довести, чому активи необґрунтовані і їх зв’язок з відповідачем.

Новий законопроєкт не містить посилань на те, що необхідно доводити законність набуття активів якімось доказами. Таким чином не можна говорити, що сьогоднішня норма порушує принцип презумпції невинуватості.

Зазначимо, що законопроєкт про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію по старих справах НАБУ і САП.

Як повідомлялось, 3 червня президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. На думку суддів КС, не можна покладати на особу обов’язок підтверджувати доказами законність підстав набуття нею у власність активів, тобто доводити свою невинуватість. Також порушенням Конституції вважали право вимагати від особи підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів; притягати до кримінальної відповідальності лише на підставі відсутності підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів.