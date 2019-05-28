Законопроект про незаконне збагачення зараз узгоджується з партнерами - Данилюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк

Зеленський збирається подати до Верховної Ради законопроект про незаконне збагачення

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський подасть до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк.

«Перше і головне на цьому етапі - це ухвалення закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради. Саме його команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні його буде остаточно узгоджено з нашими міжнародними партнерами і подано до Ради для ухвалення відповідних рішень», - цитує Данилюка телеканал «Еспресо».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв представникам МВФ цього тижня подати до Верховної Ради законопроект щодо незаконного збагачення.

Раніше повідомлялося, що серед пріоритетів президента Зеленського - питання нової редакції кримінальної відповідальності. Йдеться про відповідальність за незаконне збагачення,