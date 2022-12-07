Корнієнко повідомив, чи піде Рада на зимові канікули

16 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 діб до 19 лютого 2023 року

Під час воєнного стану народні депутати не мають права на оплачувані відпустки

До закінчення воєнного стану жодних канікул у Верховній Раді не буде, адже депутати не мають права на оплачувані відпустки під час воєнного стану. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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Як відомо, воєнний стан в Україні встановлено до 19 лютого.

«Відповідно до законодавства про воєнний стан, немає оплачуваних відпусток для парламентаріїв. Тому про жодні канікули не може йти мова. Ми будемо працювати», – сказав він.

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Як відомо, 16 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 діб до 19 лютого 2023 року і підтримала затвердження Указу Про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила надання відпустки військовослужбовцям під час військового стану.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.