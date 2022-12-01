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Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення
фото ілюстративне

Рада дозволила надання відпустки військовослужбовцям під час військового стану

Сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. «За» проголосували 269 нардепів, 

Документ передбачає, що:

  • в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення;
  • кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

До слова, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. 

Читайте також: Студенти і мобілізація. Чому хлопців висаджують на кордоні?
Теги: Україна окупанти росія ЗСУ війна

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