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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про воєнний стан підтримали 294 депутатів

Верховна Рада проголосувала за указ президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняка в Telegram.

Законопроєкт про воєнний стан підтримали 294 депутатів, про мобілізацію – 297 депутатів.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану фото 1

«Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року», – написав Железняк.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект №8189 про затвердження указу президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні та №8190 про продовження строку проведення загальної мобілізації" на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Нагадаємо, розпочалася 266-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області. 

Теги: воєнний стан мобілізація Верховна Рада депутат Telegram

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