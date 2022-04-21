Кулеба очікує в Болгарії відповідь щодо зброї

Дмитро Кулеба сказав, що Болгарія повинна зараз робити історичний вибір

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який вже третій день перебуває з візитом в Болгарії, залишатиметься там доти, доки не отримає чіткої відповіді – надасть Болгарія озброєння чи ні. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

«Я мав зустріч з вашим прем’єр-міністром і побачив, що він щиро хоче допомогти Україні. Це нормально, коли в коаліційному уряді є різні думки. Але дуже важливо бути на правильному боці історії», - зазначив Дмитро Кулеба.

«Ваші Великодні свята починаються завтра і завтра ніхто не працюватиме, тому я очікую на відповідь сьогодні. Я віруючий християнин і завжди маю надію. Я вірю, що болгарський уряд може прийняти раціональні рішення, які допоможуть нам рухатися вперед», - додав він.

Відповідаючи на запитання, від кого саме він очікує відповіді, Кулеба сказав, що «у цій країні найкраще чекати відповіді від уряду».

Також Дмитро Кулеба сказав, що Україна вдячна за все, що Болгарія зробила до сьогодні, але настав час вибирати. «Дорогі болгари, життя важке, іноді доводиться робити вибір. Ви не можете бути посередині, ви повинні стати на сторону. І ви повинні стати на бік правди. Я маю на увазі – пора робити вибір», - сказав він.

Щодо рішення Болгарії надати Україні шоломи та бронежилети, але для цивільного населення, Кулеба сказав, що це були половинчасті заходи, які були політично приємними, однак насправді містили повідомлення: «ми хочемо, щоб ви померли захищеними».

Нагадаємо, Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Болгарії Руменом Радевим. В ході зустрічі глава українського дипломатичного відомства подякував президенту Болгарії за принципову позицію його країни в підтримці України, за прийняття біженців, а також висловив розуміння наслідків для болгарської економіки після введення санкцій проти Росії.